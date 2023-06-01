きょうの為替市場はドル安が優勢となる中、ユーロドルは１．１４ドル台に買戻されている。先週のラガルド総裁の発言以降、ＥＣＢの追加利上げへの期待が後退している。 ただ、今週ポルトガルのシントラで開催されるＥＣＢフォーラムで利上げの可能性を維持する姿勢を示せば、ユーロをある程度下支えする可能性があるとアナリストは指摘。 「相次いで出ているＥＣＢ当局者の発言の多くから浮かび上が