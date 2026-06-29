20th Centuryが6月28日、2年ぶりとなる全国ツアー＜20th Century Live Tour 2026 〜唄う人 踊る人〜＞の東京公演をLINE CUBE SHIBUYAで開催した。同公演では、新曲「僕らが上書きする世界」をライブ初披露。本楽曲は、7月4日より放送開始となる高橋留美子原作のTVアニメ『MAO』第2クールのオープニングテーマに起用されている。「僕らが上書きする世界」は、作詞・作曲・編曲をMHRJが担当。ファンクサウンドを基調に、軽快なグルー