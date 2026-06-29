スペインのバルやおうちで毎日食べられる定番惣菜「トルティージャ（スパニッシュオムレツ）」。じゃがいもと卵だけで作れるのに、ボリュームたっぷりでおいしいと世界中で愛されています。今日は自宅で本場の味を楽しめる、人気レシピを3つご紹介します！ ▼スペイン人も絶賛！本場仕込みのトルティージャ オリーブオイルでじっくり炒めたじゃがいもと玉ねぎが、とろとろの卵と絡み合う本格派レシピ。レシピ作者さんのスペイン