【材料たった3つ】卵とじゃがいもが「お店級」に化ける！絶品「スペイン風オムレツ」

スペインのバルやおうちで毎日食べられる定番惣菜「トルティージャ（スパニッシュオムレツ）」。じゃがいもと卵だけで作れるのに、ボリュームたっぷりでおいしいと世界中で愛されています。今日は自宅で本場の味を楽しめる、人気レシピを3つご紹介します！

▼スペイン人も絶賛！本場仕込みのトルティージャ

オリーブオイルでじっくり炒めたじゃがいもと玉ねぎが、とろとろの卵と絡み合う本格派レシピ。レシピ作者さんのスペイン人の旦那さんも絶賛した、家族みんなが喜ぶ一品です。

▼じゃがいもと卵だけ！シンプルが一番おいしい

「材料を少なくしたい」という日でも安心のレシピ。じゃがいもと卵の2つだけで、驚くほどしっかりした味わいに仕上がります。シンプルだからこそ素材のおいしさが引き立ちます。

▼本場スペインの作り方で！ひと味違う仕上がりに

現地の作り方を忠実に再現したレシピ。火加減やひっくり返すタイミングなど、本場のコツが詰まっているので、いつもとは一味違うトルティージャが楽しめます。





どのレシピも材料は少なめ、でもしっかりとしたボリューム感で、食卓に並ぶだけで一気に特別な気分になります。じゃがいもと卵さえあれば今すぐ作れるので、ぜひお試しください。