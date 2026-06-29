ソフトバンクグループが小幅ながら反発。前週末は１２．５％安と急落し、アドバンテストとともに日経平均株価の記録的な下げを主導したが、きょうは目先突っ込み警戒感からの買い戻しや押し目買いが優勢となっている。前週末は同社の出資先である米オープンＡＩのＩＰＯが来年に延期される可能性が報じられたことで、評価益計上が先送りされることへの懸念が投げ売りを誘った。しかし、短期筋のショート戦略な