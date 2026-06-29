２９日午前５時１０分頃、京都市下京区の近鉄京都線京都駅構内で、京都発橿原神宮前行の普通電車（４両編成）が、同駅を発車した直後に脱線した。乗客約１０人にけがはなかった。近鉄によると、始発の電車で、係員が徒歩で乗客を京都駅まで誘導した。近鉄が原因を調べている。府警によると、現場は京都駅から約１００メートル西にあるカーブ付近。この影響で京都―上鳥羽口間の上下線で運転を見合わせている。