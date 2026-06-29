タイガーエア・台湾は、仙台就航10周年を記念したセールを、6月29日午前11時から30日まで開催する。仙台〜台北/桃園・高雄線が対象で、片道運賃は12,500円から。諸税が別途必要となる。子供運賃の設定はなく、2歳未満の座席を使用しない幼児の片道運賃は2,300円となる。搭乗期間は6月29日から2027年3月27日まで。