「役満ボディー」の異名を持つプロ雀士でモデルの岡田紗佳さん（32）が2026年6月22日、自身のインスタグラムを更新。チャイナ服姿を披露した。デビューシングル発売まで一ヶ月岡田さんは、デビューシングル発売まで一ヶ月と案内し、チャイナ服を着たバストショットを含む4枚の写真を投稿した。「チェーン別・オリジナル特典の絵柄が発表されたよん！」とつづった。インスタグラムに投稿された写真では、ピンク色に緑のボタンのチャ