イランが米国との協議を中止したと発表、軍事衝突受け イラン当局者は先週末の米国との軍事衝突や、合意された覚書の履行巡る不透明さを理由に米国との協議を延期したと述べた。 米イラン協議は先週末にスイスで開催される予定だったが、攻撃を受けイラン側は出席しなかった。