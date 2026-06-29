がん闘病中の元女優、希良梨さん（45）が28日にインスタグラムを更新。CT検査とMRI検査を受けることを報告した。希良梨さんは「色んなことがあるけれどいろんな感情に押しつぶされそうになるけれど心と身体は、繋がっているから…無理はせずに自分のペースで頑張っていこうと思います」と思いを打ち明けた。続けて「でも、次は、7月の上旬にCTとMRIもやる事になっておりますので、また、心のバランスの崩れる日にはなるかと