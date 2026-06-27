資料建設リサイクル法の一斉パトロール 香川県が26日、建設リサイクル法に基づき6月に行った一斉パトロールの結果を発表しました。 香川県、高松市、労働基準局が6月12日、15日、16日、22日、23日の5日間、解体工事現場など合わせて76カ所を点検しました。 点検の結果、「解体工事業の標識の不掲示」で1件に助言・勧告、「再生資源利用（促進）計画書の不掲示」で1件に口頭指導、「建設業の標識の不掲示」