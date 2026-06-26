Eveが、新曲「あびすいんざわーるど」を本日リリースした。本楽曲は、「ゴーストアベニュー」「Underdog」などを手がけたKOHD（agehasprings）と再タッグを組んで制作された一曲。軽快なシンセサイザーを主軸に据えたミニマルなトラックと、絶望と祈りを綴った歌詞が織りなす、光と影が交錯する叙情的な楽曲に仕上がっているという。ジャケットイラストとMVは、「逃避行」を手掛けた“10十10”が担当し、MVも本日プレミア公開され