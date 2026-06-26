きょう（金）は梅雨前線や台風の影響により全国的に雨が降る見込みです。明け方から昼前にかけて、線状降水帯の半日前予測が発表されている沖縄地方では、台風7号が直撃する予想で、きょうが雨のピークとなるでしょう。また、南西諸島ではトラックが横転する恐れのある猛烈な風が吹き、海上では大しけとなる見込みです。外出する際は厳重に警戒してください。そして、あす（土）には、2つの台風が主に東海や関東に最接近する見込み