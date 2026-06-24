パラカ（4809、東証プライム市場）は、借り上げ型・自社保有型を両軸に時間貸し駐車場の運営・管理を展開している。【こちらも】シチズン時計、北米・欧州で成長加速中価格帯戦略が奏功収益動向は「時間貸し」ゆえに、車移動の停滞でコロナ期（20年9月期）こそ二桁の減収営業減益を余儀なくされたが、2021年9月期からは「5.7％減収、28.2％増益、3円増配55円配」-「10.3％増収、26.1％増益、62円配」-「13.9％増収、30.2％増