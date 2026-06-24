23日に岐阜で行われたDeNA戦での守備

■中日 5ー2 DeNA（23日・岐阜）

中日の田中幹也内野手が23日のDeNA戦（岐阜）で驚くような守備を見せた。同僚も唖然の“神業”にファンも「本当に痺れました」と衝撃を受けている。

「8番・二塁」で出場した田中は1-0でリードした5回一、二塁で、入江が放った投手の足元を抜ける強い当たりのゴロに反応。ギリギリで追いつくと、逆シングルでキャッチし、そのまま二塁へグラブトス。一塁走者を封殺してピンチを切り抜けた。

同点のピンチから救われた中日の先発、マラーも頭を抱えて信じられないといった表情。地方球場の土のグラウンドだけに、改めて示された田中の高い守備力に球場もどよめきに包まれた。

DAZNが公式X（旧ツイッター）に「神か忍者か。田中幹也 華麗なグラブトス。マラーも唸らせるプレー」と映像を投稿。ファンからは「かっこよすぎて本当に痺れました」「令和のアライバ」「幹也なら普通」「守備で金が取れる」「なぜそこにいる？」「神忍者」といった書き込みが相次いだ。

さらに「1番驚いているのが味方のピッチャー」「マラーのリアクション可愛い」「味方が驚いておる」と、マラーの反応も話題となっていた。（Full-Count編集部）