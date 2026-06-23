モデルでインフルエンサーの新田さちかが、6月22日、自身のInstagramを更新。サッカー観戦時の “VIP席疑惑” について説明したものの、SNSでは思わぬ方向へ話題が広がっている。

「新田さんは、6月15日、アメリカで開催中のワールドカップ日本代表vsオランダ代表戦を現地観戦。その際、VIPエリアと思われる場所から試合を楽しむ様子を投稿していました。

しかし、この投稿をきっかけにSNS上では《久保建英のアレンジでワールドカップのVIP席を確保したのでは》といった憶測が浮上したのです。

というのも、新田さんは以前にも日本代表の主力MF・久保建英選手が所属するスペインの強豪クラブ、レアル・ソシエダの試合を現地観戦しており、2人の関係性を推測する声がたびたびあがっていました。今回も “VIP席は久保選手経由なのでは” という見方が一部で広がってしまったようです」（スポーツ紙記者）

こうした反応を受けてか、新田はInstagramの質問機能で寄せられた『どうやってチケットを取ったの？』という問いに回答した。

「新田さんは、実際の観戦動画を添えながら《今回は、FIFA公式のホスピタリティチケットを購入しました！》と説明。試合直前のタイミングで販売されていたプランを利用したそうです。

さらに《当時の一般席リセール価格よりも安く！》《友人たち5人でまとまって観戦したよ 食事の提供や、SUITE/VIP専用エリアがあったり、普段とは少し違った観戦体験ができました とはいえ、1人900ドル（約15万円）》と詳細な購入経緯まで公開。

《これから観戦する方の参考になれば嬉しいです》と情報共有するかたちで、事実上、“招待説” を否定しました」（前出・同）

しかし、本人によるていねいな説明にもかかわらず、Xで再び注目をあつめたのは、チケットの入手方法ではなく、久保建英との関係だった。

《余計いろんな想像しちゃう人出るよね》

《続けて久保との関係性も教えてください》

《15万円払っても疑われるの、久保建英の影響力デカすぎるってことか》

きちっと説明したにもかかわらず、“久保との関係性” に注目が集まる理由について、芸能ジャーナリストがこう語る。

「新田さんは今回、あくまで “VIP席をどう入手したのか” という質問に対して、公式サイトで購入したことを説明したかたちです。

つまり、“久保選手に用意してもらった席ではない” と憶測を否定しただけで、久保選手との関係性そのものについて言及したわけではありません。

新田さんは、これまでもサッカー関連の投稿がたびたび注目され、そのたびに久保選手との関係を推測する声が浮上してきました。そのため、チケット問題とは別に “結局2人の関係は？” という部分への関心は残り、本人の説明後も憶測が続く形になったようです」

15万円のホスピタリティチケットを自腹で購入したことを明かし、“招待説” を払拭した新田。しかし、コメント欄では再び久保の名前が飛び交うことになってしまった。