こちらは、チリのラ・シヤ天文台にあるデンマーク1.54m望遠鏡で観測した星形成領域「NGC 6559」。いて座の方向、地球から約5000光年先にあります。【▲ ラ・シヤ天文台のデンマーク1.54m望遠鏡で観測した星形成領域「NGC 6559」（Credit: ESO/U.G. Jørgensen）】ESO（ヨーロッパ南天天文台）によると、NGC 6559はガスと塵（ダスト）からなる比較的小さな天体です。すぐ近くに位置する有名な星雲「干潟星雲（M8）」が100光年以