4人組ボーイズグループのOWVがこのほど、よろず～ニュースの取材に応じた。全国ツアー「OWV LIVE TOUR 2026－SQUAD－」を全国6カ所で開催。2年ぶりのツアーは横浜市のZEPP Yokohamaで7月4日に開幕する。リーダーの本田康祐(31)、浦野秀太(29)に意気込みを尋ねると本田の想定外の正直発言に居合わせた全員が爆笑し、浦野は「うちのリーダーは真面目で正