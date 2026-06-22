コアグローバルマネジメントは、「インフィニシス 那覇 首里城 by ヒューイットリゾート」を7月31日にリブランドオープンする。現ノボテル沖縄那覇で、「INFINITY×OASIS」をコンセプトに、3屋内ウォーターパーク完備の全天候型シティリゾートとして運営する。2027年にかけて改装を実施し、リニューアルオープンを予定している。ノボテル沖縄那覇は、1974年に開業した沖縄都ホテルが前身で、全面改修の後に2018年9月に開業した。客