和矢派か、シャルル派か――そんな論争まで含めて青春だった読者も少なくないはずです。なお、本稿を担当する記者はシャルル派です。藤本ひとみさんによる伝説的人気少女小説「まんが家マリナ」シリーズの復刊が、6月19日、集英社オレンジ文庫よりスタートしました。あわせて、1994年以降途絶えていた物語の続きを描く「完結巻」が2026年内に刊行されることも改めて発表され、長年作品を愛してきたファンの間で大きな注目を