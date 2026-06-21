鎌田の先制弾は日本代表のW杯史上最速ゴール森保一監督率いるサッカー日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイのエスタディオン・モンテレイで行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組第2節のチュニジア代表戦で前半31分にFW上田綺世が追加点を奪った。同4分にMF中村敬斗のアシストからMF鎌田大地がバックヒールで合わせて先制に成功。鎌田のゴールは2018年ロシア大会コロンビア戦の香川