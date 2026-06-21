鎌田の先制弾は日本代表のW杯史上最速ゴール

森保一監督率いるサッカー日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイのエスタディオン・モンテレイで行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組第2節のチュニジア代表戦で前半31分にFW上田綺世が追加点を奪った。

同4分にMF中村敬斗のアシストからMF鎌田大地がバックヒールで合わせて先制に成功。鎌田のゴールは2018年ロシア大会コロンビア戦の香川真司を抜く史上最速ゴールで、大会2試合連続弾。W杯の2戦連発は2002年日韓大会の稲本潤一以来、24年ぶり2人目だった。

先制した後も、日本代表が猛攻を仕掛ける展開となり、さらにゴールを奪って、日本が突き放す展開となった。同31分、DF板倉滉がチュニジアのパスをカット。上田へ縦パスを通すと、ナルティエリア右から上田が右足でミドルシュートを放った。グラウンダーのボールは、ゴール左下へと突き刺さった。

日本はオランダ戦から4人を変更してこの一戦に臨んだ。左膝の負傷で帯同しなかったMF久保建英に代わってMF伊東純也がスタメンに名を連ね、鎌田とともにシャドーに入った。ボランチはMF佐野海舟とMF田中碧のコンビ。3バックの一角としてDF冨安健洋も出場している。初戦のオランダ戦を2-2で引き分けた日本代表。勝てば決勝トーナメント進出が近づく一戦で、今大会初勝利に大きく近づいた。（FOOTBALL ZONE編集部）