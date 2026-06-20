yamaが5月31日に開催した＜コンセプトEP「C.U.T」リリースツアー”羽化”＞のツアーファイナル・Zepp Haneda公演より、TVアニメ『黄泉のツガイ』のエンディング主題歌「飛ぼうよ」とオープニング主題歌「飛ぶ時（Vaundy）」のyamaカバーバージョンのライブ映像をYouTubeプレミア公開することが決定した。ライブ映像は、【2026/6/27（土）21時 プレミア公開・アーカイブなし】という一度限りの特別公開となる。仮面の奥のyamaの人間