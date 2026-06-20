yama、「飛ぼうよ」「飛ぶ時（yama ver）」ライブ映像を一夜限りプレミア公開
yamaが5月31日に開催した＜コンセプトEP「C.U.T」リリースツアー”羽化”＞のツアーファイナル・Zepp Haneda公演より、TVアニメ『黄泉のツガイ』のエンディング主題歌「飛ぼうよ」とオープニング主題歌「飛ぶ時（Vaundy）」のyamaカバーバージョンのライブ映像をYouTubeプレミア公開することが決定した。
ライブ映像は、【2026/6/27（土）21時 プレミア公開・アーカイブなし】という一度限りの特別公開となる。仮面の奥のyamaの人間味が露になるストイックなバラード「飛ぼうよ」、ソールドアウトの会場の熱気をピークまで持って行った「飛ぶ時（yama ver）」と、共にツアーファイナルを彩る圧巻のステージとなった。
「飛ぼうよ」および「飛ぶ時（yama ver）」が収録されたスプリットシングルVaundy・yama「飛ぶ時 / 飛ぼうよ」は、2026年7月29日にCD、アナログレコード同時リリースが決定している。
■「飛ぶ時 / 飛ぼうよ」作品情報
■Vaundy・yama「飛ぶ時 / 飛ぼうよ」
2026年4月12日（日）配信 / SDR・Sony Music Labels Inc.
https://lnk.to/flyaway_wayout_Vy
01. 飛ぶ時 / Vaundy
02. 飛ぼうよ / yama
©Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI
■Vaundy・yama「飛ぶ時 / 飛ぼうよ」（セルフカバーバージョン）
2026年4月12日（日）配信 / SDR・Sony Music Records
https://lnk.to/flyaway_wayout_yV
01. 飛ぶ時 / yama
02. 飛ぼうよ / Vaundy
©Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI
■Vaundy・yama「飛ぶ時 / 飛ぼうよ」（CD）
2026年7月29日（水）発売 / SDR・Sony Music Records
https://Vaundy-yama.lnk.to/flyaway_wayout
［CD］税込4180円 / VVCV-18
Amazon ASIN：B0GVYBZBNX
01. 飛ぶ時 / Vaundy
02. 飛ぼうよ / yama
03. 飛ぶ時 / yama
04. 飛ぼうよ / Vaundy
©Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI
■Vaundy・yama「飛ぶ時 / 飛ぼうよ」（アナログ盤）
https://Vaundy-yama.lnk.to/flyaway_wayout
2026年7月29日（水）発売 / SDR・Sony Music Records
［アナログ盤］税込6380円 / VVJV-5
SIDE A
01. 飛ぶ時 / Vaundy
02. 飛ぼうよ / yama
SIDE B
01. 飛ぶ時 / yama
02. 飛ぼうよ / Vaundy
©Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI
◾️コンセプトEP『C.U.T』
2026年3月18日（水）リリース
配信リンク：https://yama.lnk.to/C.U.T
■＜yama Australia Tour＞
2026年10月16日(金) Melbourne
2026年10月17日(土) Sydney
会場やチケットの詳細は、6月10日(水)にyama オフィシャルサイトにてアナウンス予定
■＜Club yama会員限定ツアー『versus the night3.0』＞
2026年11月5日(木) NAGOYA CLUB QUATTRO
2026年11月6日(金) UMEDA CLUB QUATTRO
2026年11月17日(火)SHIBUYA CLUB QUATTRO
チケット最速先行抽選スケジュール
6月4日(木)18:00~6月14日23:59
詳しくはClub yamaにて
https://member.yamaofficial.jp/260531/
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