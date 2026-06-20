バレーボールの「ネーションズリーグ（VNL）」は19日、フィリピン・パサイシティでプール5第2週の第3戦が行われる。世界ランキング4位の女子日本代表は同12位のドミニカ共和国と対戦する。開幕から無傷の6連勝を飾っている日本女子。快進撃を続けるチームが連勝を伸ばせるのか注目が集まる。 ■主将マルティネスは201センチを誇る 昨年大会で4位に終わった日本は銀メダルに輝いた2024年