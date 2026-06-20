【その他の画像・動画等を元記事で観る】 7月1日18時30分より、フジテレビ系にて相葉雅紀が司会を務める音楽の祭典『2026 FNS歌謡祭 夏』が放送。このたび、第4弾アーティストとして、あいみょんの出演が解禁された。 ■第4弾出演アーティスト あいみょん ■デビュー10周年のあいみょんが4年ぶりに『FNS歌謡祭』に出演 今年メジャーデビュー10周年。数々のヒット曲で聴く人の心をつかんで