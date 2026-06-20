今月6月29日(月)・(火) 大阪・フェスティバルホールにて、aiko Live Tour「Love Like Pop vol.25」を開催する、aiko。 そのaikoの楽曲「milk」が、アニメ『地元最高！』のティザーPVに起用された。 【PV】アニメ『地元最高！』ティザーPV 6月19日20:00よりMAPPA公式YouTubeチャンネルにて配信された「MAPPA15周年記念ラインナップ発表会」内にて、アニメ『地元最高！』のティザービジュアルと