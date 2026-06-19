flumpoolが、6月24日にリリースするコンセプトEP『ここからの歌』収録曲より、6月3日に先行配信リリースした「STAR EXTRA」のMVを6月24日22時に公開することを発表した。今回のMVはスミス監督が手掛け、「いつもの場所で、いつものように見て、聞いてもらえると、最高です」とコメントしている。そして、6月24日のMV公開直前の21時より、コンセプトEPリリースを記念したYouTubeトーク番組生配信が、flumpoolメンバー4人が揃って行