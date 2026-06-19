ソニー銀行は、2026年6月22日より円定期特別金利の金利を引き上げると発表した。今回の改定では、1年もの円定期預金および積み立て定期預金（1年もの）が対象。特別金利は従来の年1.10％（税引後年0.876％）から、年1.25％（税引後年0.996％）へ引き上げられる。新規の預入及び期間中に満期を迎え自動継続となる定期預金が対象。一方、6カ月ものの円定期預金および積み立て定期預金については、年0.80％（税引後年0.637％）から変