ジェフユナイテッド千葉は19日、小林慶行監督の契約を更新し、26-27シーズンもトップチームの指揮を執ることを発表した。23年に就任した小林監督は、3年目の25年シーズンにチームを17年ぶりのJ1昇格へと導いた。百年構想リーグではEASTに入り、3勝15敗の10位。福岡とのプレーオフラウンドの結果、最下位の20位に終わっていた。小林監督はクラブを通じ、「来シーズンも監督として指揮を執らせて頂くことになりました。百年構