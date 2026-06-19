クラブメッドは、2026〜27年ウィンターシーズンのスーパー早割りキャンペーンを3月24日から7月20日まで実施している。対象は石垣島カビラ、バリ、プーケット、モルディブ、中国のほか、インドネシア・ビンタンや11月開業予定の「クラブメッド・ボルネオ」などアジア各地のビーチと山岳リゾート。3泊以上の宿泊代金を20％、一部リゾートの2泊を10％割り引き、航空券付きパッケージではさらに10％を上乗せするほか、子ども料金や幼児