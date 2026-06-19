試合が動いた。北中米ワールドカップで現地６月18日、グループＡの第２節で共催国のメキシコと韓国が対戦している。前半はスコアレス。後半の50分、メキシコが先制する。左サイドからのクロスは跳ね返されたが、浮いたボールをキャッチしようとした韓国GKキム・スンギュが、目の前にいたイ・ギヒョクとぶつかり、ボールをこぼす。これをルイス・ロモがすかさず蹴り込んだ。 韓国は連係ミスを突かれた形でもある。試合