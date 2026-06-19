痛恨の連係ミス。韓国GKがこぼしたボールをルイス・ロモが蹴り込みメキシコが先制。森重は「ちょっとアンラッキー」【Ｗ杯】

痛恨の連係ミス。韓国GKがこぼしたボールをルイス・ロモが蹴り込みメキシコが先制。森重は「ちょっとアンラッキー」【Ｗ杯】