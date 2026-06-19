痛恨の連係ミス。韓国GKがこぼしたボールをルイス・ロモが蹴り込みメキシコが先制。森重は「ちょっとアンラッキー」【Ｗ杯】
試合が動いた。
北中米ワールドカップで現地６月18日、グループＡの第２節で共催国のメキシコと韓国が対戦している。
前半はスコアレス。後半の50分、メキシコが先制する。左サイドからのクロスは跳ね返されたが、浮いたボールをキャッチしようとした韓国GKキム・スンギュが、目の前にいたイ・ギヒョクとぶつかり、ボールをこぼす。これをルイス・ロモがすかさず蹴り込んだ。
韓国は連係ミスを突かれた形でもある。試合を配信する『DAZN』で解説を務めるFC東京の森重真人は「ちょっとアンラッキー」とコメントした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】メキシコが韓国戦で先制！ 相手GKがこぼしたボールを蹴り込む
北中米ワールドカップで現地６月18日、グループＡの第２節で共催国のメキシコと韓国が対戦している。
前半はスコアレス。後半の50分、メキシコが先制する。左サイドからのクロスは跳ね返されたが、浮いたボールをキャッチしようとした韓国GKキム・スンギュが、目の前にいたイ・ギヒョクとぶつかり、ボールをこぼす。これをルイス・ロモがすかさず蹴り込んだ。
韓国は連係ミスを突かれた形でもある。試合を配信する『DAZN』で解説を務めるFC東京の森重真人は「ちょっとアンラッキー」とコメントした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】メキシコが韓国戦で先制！ 相手GKがこぼしたボールを蹴り込む