メキシコが韓国戦で先制。（C）Getty Images

写真拡大

　試合が動いた。

　北中米ワールドカップで現地６月18日、グループＡの第２節で共催国のメキシコと韓国が対戦している。

　前半はスコアレス。後半の50分、メキシコが先制する。左サイドからのクロスは跳ね返されたが、浮いたボールをキャッチしようとした韓国GKキム・スンギュが、目の前にいたイ・ギヒョクとぶつかり、ボールをこぼす。これをルイス・ロモがすかさず蹴り込んだ。
 
　韓国は連係ミスを突かれた形でもある。試合を配信する『DAZN』で解説を務めるFC東京の森重真人は「ちょっとアンラッキー」とコメントした。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】メキシコが韓国戦で先制！ 相手GKがこぼしたボールを蹴り込む

 