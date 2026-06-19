今週(2026年6月12日〜6月14日)の映画動員ランキングは、“キング・オブ・ポップ”のマイケル・ジャクソンの伝説を描いた『Michael／マイケル』が、初日3日間で興収10億9000万円をあげ初登場1位に輝いた。新作はほかに、3位『映画 おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』、8位『ブルーイ in シネマ みちしるべ』、9位『臨時増発 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』の計4本がランクイン。今週末に何を観るか迷っている人は、最新の