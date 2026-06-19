アイアップから『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』の新グッズが登場。さわって楽しい、ふかふか缶バッジが「ケロロ」「タママ」「ギロロ」「クルル」「ドロロ」デザインでラインナップされます☆ アイアップ『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』 ふかふか缶バッジ 価格：各550円（税込）発売日：2026年6月23日発売予定種類（全5種）：ケロロ、タママ、