日本代表は現地時間20日（日本時間21日）、ワールドカップグループF第2節のチュニジア代表との一戦を迎える。この試合は記念すべきワールドカップ通算1000試合目の試合ということで、この試合を担当する審判団のレフェリーウェアは特別仕様となるようだ。節目の一戦を担当するのは、2024-25シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ決勝で笛を吹いたルーマニア人のイシュトヴァン・コヴァーチ氏。副審も同じくルーマニア人のフェレンツ