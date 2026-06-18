神奈川県横浜市のテーマパーク「横浜・八景島シーパラダイス」の水族館「ふれあいラグーン」で2026年6月16日、ゼニガタアザラシの赤ちゃんが誕生した。【写真集】6月16日に生まれた赤ちゃんと、9日に生まれた赤ちゃん運営会社「横浜八景島」の発表によると、同館では9日にもゼニガタアザラシの赤ちゃんが誕生しており、2組の親子を同じエリアで見られるのは初めてのことだという。赤ちゃんはメスで、母親は「ウニ」。9日に生まれた