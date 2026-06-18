日本時間6月15日、FIFAワールドカップ2026の初戦で難敵・オランダと2-2で引き分けて勝ち点1を手にしたサッカー日本代表。13日にチュニジアとの一戦を控え、日本国民のボルテージも高まっている。【写真】大量出品されている激レア『ONE PIECE』と日本代表のコラボアイテム『ONE PIECE』と日本代表のコラボアイテム日本サッカー協会（JFA）は、6月11日から東京都渋谷区のMIYASHITA PARKで、日本代表の応援イベント『SAMURAI BLU