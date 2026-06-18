ミュージカル『アーネスト・シャクルトンに愛されて』 東京芸術劇場シアターイーストで上演中の紫吹淳＆伊原剛志の二人ミュージカル『アーネスト・シャクルトンに愛されて』の舞台映像ダイジェストが公開された。 オフ・ブロードウェイ ミュージカル『Ernest Shackleton Loves Me』は、2017年にトニー賞のオフ・ブロードウェイ版とも言える権威あるオフ・ブロ