星野リゾートは、「界 松本」を8月4日にリニューアルオープンする。客室全29室を、ご当地部屋「GAKUの間」として一新する。全客室にスピーカーとアナログレコードプレーヤーを設置し、松本ゆかりの音源などから好みの1枚を選べるようにするほか、ベッドのヘッドボードにはギター製造で培った塗装技術「松本渓声塗り」のアートパネルを配する。露天風呂付きの客室は19室。館内には、大浴場や露天風呂など8種13通りの湯船とサウナを