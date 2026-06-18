6月15、16日に開催された日本銀行の金融政策決定会合で、中東情勢による物価上昇リスクを受け、0.75％の政策金利を1.0％へ引き上げることが決まった。その水準は1995年9月以来ほぼ31年ぶりだという。アベノミクスを理論面から支え、安倍晋三政権で内閣官房参与を務めたエール大学名誉教授の浜田宏一氏は、現在の植田和男日銀総裁について、アメリカと比較して低金利で政策運営する姿勢を「極端に臆病」と評価する。なぜそう考