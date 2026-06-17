SKY-HIが、6月17日(水)に日本武道館2DAYS＜SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-＞の初日公演を開催した。SKY-HIがソロアーティストとして日本武道館公演を行うのは約9年ぶり。2012年6月17日に東京・新宿BLAZEで開催した初の単独ライブ＜WELCOME TO THE “LAB”＞から14年となる節目の日に行われた。なお、本公演は全国6都市7公演を巡る＜SKY-HI TOUR 2026 -Success is-＞のツアーファイナルとして開催された。公演内で