SKY-HIが、6月17日(水)に日本武道館2DAYS＜SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-＞の初日公演を開催した。

SKY-HIがソロアーティストとして日本武道館公演を行うのは約9年ぶり。2012年6月17日に東京・新宿BLAZEで開催した初の単独ライブ＜WELCOME TO THE “LAB”＞から14年となる節目の日に行われた。なお、本公演は全国6都市7公演を巡る＜SKY-HI TOUR 2026 -Success is-＞のツアーファイナルとして開催された。

公演内では、12月11日(金)、12日(土)、13日(日)に東京・豊洲PITにて3日間公演を行うことを発表。 また、翌6月18日(木)に開催される日本武道館2日目公演の模様を全編生配信することも明らかになった。同公演の模様は、『SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-』SPECIAL LIVE STREAMとしてSKY-HI公式YouTube「SKYHICHANNEL」にて配信される。

プロデューサー、経営者としての顔も持ちながら、9年ぶりの日本武道館公演を開催し、豊洲PIT3日間公演の開催や公演の生配信を発表するなど、SKY-HIのアーティストとしての歩みはさらに加速している。日本武道館公演を皮切りに、年末の豊洲PIT3日間公演へと続く今後の展開にも注目が集まる。

写真◎ハタサトシ

◾︎『SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-』SPECIAL LIVE STREAM 情報

配信日時：2026年6月18日(木) 18:00開始

配信先：SKYHICHANNEL

http://www.youtube.com/@SKYHICHANNEL