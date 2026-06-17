気温25度以上の日が続き、薄着になる機会も増えてきているのではないでしょうか。薄着になると、やはりボディーラインが気になるという人も多いと思います。中には、“おなかまわり”を気にしている人も多いと思うのですが、肋骨の下部が外側にパカッと広がって固まってしまう「あばらが開いた状態」になっている可能性があります。健康・衛生医療製品メーカーの中山式産業（東京都荒川区）が、あばらが開く“NG習慣”と改善法を