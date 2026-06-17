5月27日に左腹斜筋の損傷で負傷者リスト入りしたドジャースのエンリケ・ヘルナンデス内野手が、一足早く身につけていた限定アイテムが話題となっている。負傷者リスト入りして長期離脱が懸念される中、まだ配布されていないグッズを着用して登場。フライングでの愛用に対し、地元メディアからは笑いとツッコミの声が上がっている。話題の的となっているのは、人気アニメ「ONE PIECE」とのコラボキャップだ。本来なら7月2日（日