《喫茶店主に転職しました》6月12日、Xにこう綴ったのは松山ケンイチ（41）。7月クールの蒼井優（40）主演ドラマ『Tシャツが乾くまで』（TBS系）に喫茶店のオーナー役で出演することが発表された。同作で松山は今年3クール連続、4作目のドラマ出演となる。「1月期は『テミスの不確かな法廷』（NHK）に主演し、同時にTBS系日曜劇場『リブート』にも出演しました。さらに4月クールは『時すでにおスシ!?』（TBS系）に出演。これだけ続