県議会は、6月18日から代表質問が始まります。今議会の最大の焦点が、建築家・石上純也さんの新ホールの旧計画をテーマとした「展覧会の中止問題」です。あらためて中止を要請した県とイベントの主催者側、双方の食い違う論点を整理します。 （日本建築家協会 徳島地域会の会員＜6月9日＞）「事実として、後藤田徳島県知事が、私に対し以下の発言をした」「なんか設計の団体が石上の展覧会するらしいんだけど