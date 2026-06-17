歌手でタレントの早見優が16日に自身のアメブロを更新。女優の紫吹淳が主演を務めるミュージカルを観劇したことを報告した。この日、早見は「昨日は、紫吹淳さん主演のミュージカル『アーネスト・シャクルトンに愛されて』を観てきました。伊代ちゃんも一緒に」と報告し、タレントで歌手の松本伊代ととともに観劇したことを写真で公開。ミュージカルについては「笑いあり、感動あり、あっという間の時間でした」と感想をつづった。