俳優の杉野遥亮が、27日放送の土曜プレミアム『世にも奇妙な物語 ’26夏の特別編』（後9：00）の4作品目の『マザーズオークション』で主演を務めることが発表された。【全身ショット】スタイル良すぎ！ミックスコーデを着こなす杉野遥亮『世にも奇妙な物語』は、1990年4月にレギュラードラマとして放送を開始し、その後は特別編という形で年に2度放送。これまで各時代を代表するような作家や脚本家と豪華俳優を掛け合わせるこ