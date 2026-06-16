大分県警の柔剣道大会が16日に大分市で行われ、警察官が日頃の訓練で鍛えた成果を披露しました。 【写真を見る】「警察官らしく正々堂々と」大分県警が柔剣道大会を開催 この大会は日ごろ鍛えた技術を競い警察官同士の連携を高めようと開かれていて今年はおよそ400人が参加しました。開会式では、大分中央警察署の房前慶己巡査長が高らかに宣誓しました。 （大分中央警察署・房前慶己巡査長）「日頃の訓練の成果を遺憾なく発揮